На Кубани женщина при посадке в движущийся поезд попала под его колеса

Трагический инцидент произошел 1 ноября около 19:30 на станции Кавказской СКЖД, находящейся в городе Кропоткине Краснодарского края. Как сообщили в южном следственном управлении на транспорте СК РФ, 35-летняя женщина, по предварительным данным, попыталась запрыгнуть в открытую дверь вагона движущегося поезда сообщением Москва – Грозный.

В результате женщина попала в колею железнодорожного пути, где получила травматическую ампутацию голеностопа левой ноги. Как уточняют в следственном ведомстве, в тамбуре указанного вагона в это время находился начальник поезда, который должен был контролировать безопасность движения.

В настоящее время организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, в минувший четверг, 31 октября, в черте города Белореченска электровоз смертельно травмировал 46-летнего местного жителя, который лежал в колее железнодорожных путей и не реагировал на предупреждающие сигналы машиниста. В тот же день в районе железнодорожной станции Туапсе сотрудники РЖД обнаружили тело 62-летнего мужчины, который, предположительно, попытался перейти пути перед вагоном во время технической стоянки состава.

Василий Хитрых