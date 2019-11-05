«Интерфакс»: поставки газа в Китай по «Силе Сибири» начнутся 2 декабря

Официальная церемония начала поставок российского газа в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» состоится 2 декабря, утверждает «Интерфакс», ссылаясь на знакомый с ситуацией источник.

Отмечается, что первоначально сроком начала поставок называлось 20 декабря. В феврале срок был сдвинут на 1 декабря, в итоге стороны договорились уточнить дату с учетом графиков всех участников мероприятия.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил ТАСС, что точные сроки запуска газопровода пока не определены.

«Газпром» и китайская CNPC подписали договор о 30-летних поставках нефти по восточному маршруту в 2014 году. Согласно первоначальным договоренностям, экспорт газа из РФ в Китай в течение пяти лет должен достигнуть контрактного уровня 38 млрд куб. м в год, однако в июне председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что стороны ведут переговоры по увеличению поставок газа по трубопроводу на дополнительные 6 млрд куб. м в год.

О перспективах увеличения поставок российского газа по «Силе Сибири» — в материале “Ъ”.