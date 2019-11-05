Андрей Козицын вложился в демографию Он открыл новый блок с роддомом в «УГМК-Здоровье»

В Екатеринбурге открылась вторая очередь одной из крупнейших частных клиник России «УГМК-Здоровье». Общие инвестиции УГМК в проект составили 10 млрд руб. Здание второй очереди занимает 28 тыс. кв. м. Здесь разместился роддом с лабораторией ЭКО и детский детский стационар с операционным блоком. На открытии присутствовали глава УГМК Андрей Козицын, губернатор Евгений Куйвашев, глава РМК Игорь Алтушкин и другие.

Как проходило открытие нового блока, смотрите в фотогалерее “Ъ-Урал”.