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Церемония открытия второй очереди клиники "УГМК-Здоровье". На фото губернатор Евгений Куйвашев (третий слева), спикер заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина (вторая справа), глава УГМК Андрей Козицын (справа)

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Андрей Козицын вложился в демографию

Он открыл новый блок с роддомом в «УГМК-Здоровье»

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В Екатеринбурге открылась вторая очередь одной из крупнейших частных клиник России «УГМК-Здоровье». Общие инвестиции УГМК в проект составили 10 млрд руб. Здание второй очереди занимает 28 тыс. кв. м. Здесь разместился роддом с лабораторией ЭКО и детский детский стационар с операционным блоком. На открытии присутствовали глава УГМК Андрей Козицын, губернатор Евгений Куйвашев, глава РМК Игорь Алтушкин и другие.

Как проходило открытие нового блока, смотрите в фотогалерее “Ъ-Урал”.

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