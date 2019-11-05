На борьбу с гололедом и метелью в Петербурге выйдут около 600 единиц спецтехники

Во вторник, 5 ноября, в связи с ожидаемым в Петербурге мокрым снегом и метелью дорожные предприятия города произведут превентивную обработку дорог солевыми растворами и пескосоляной смесью для предотвращения образования гололедной пленки.

Как сообщили в комитете по благоустройству Петербурга, в этот день на улицах города работают 577 единиц спецтехники и 1035 работников дорожных служб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что к грядущей зиме Смольный закупил 471 единицу снегоуборочной техники за 3 млрд рублей. Также сообщалось, что УФАС подтвердило наличие в Петербурге «снежного картеля» на торгах по уборке городских улиц.