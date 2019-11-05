Генерал Дрыманов сообщил о передаче своему заместителю коньяка, а не денег

Бывший главный следователь Москвы Александр Дрыманов, обвиняемый во взяточничестве, на заседании суда заявил, что передал своему экс-заместителю Денису Никандрову бутылку коньяка в сумке Bosco, а не деньги. Следствие утверждает, что в этой сумке лежало несколько тысяч долларов, которые передавались людям вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодой).

«Никаких долларов я не передавал Никандрову, он действительно от меня вышел с мешком Bosco, но там лежала бутылка коньяка»,— сказал бывший главный следователь (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, Денис Никандров собирался встретиться с сослуживцами и попросил алкоголь. До этого в сумке хранилась спортивная форма генерала и его заместителя, положенная туда после велопробега.

Генерал также утверждает, что во время обысков в его доме следователи ФСБ зашли в гараж, где хранился коньяк, и вышли оттуда уже в состоянии алкогольного опьянения. «Они также задавали вопросы, кто на вертолете привозил к нам артистов 7 июля 2016 года на мой день рождения, где бочка с драгоценностями, а после того, как закрыли гараж, написали красной краской на воротах "вор"»,— сказал обвиняемый.

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Генерал Дрыманов проходит по делу о взятках, которые вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) предлагал высокопоставленным сотрудникам Следственного комитета России (СКР) за освобождение соратника Андрея Кочуйкова (Итальянца). Генералу предъявлены обвинения в получении взятки в особо крупном размере (ч. 5 и ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Ранее сообщалось, что Александра Дрыманова также заподозрили в том, что он мог незаконно привлекать заведомо невиновных людей к уголовной ответственности.

Генерал настаивает, что его оговорил уже вышедший по УДО генерал-майор юстиции Денис Никандров и что само уголовное дело направлено на дискредитацию СКР и его председателя Александра Бастрыкина.

Подробнее о том, как прошло заседание по делу Александра Дрыманова, читайте в публикации “Ъ”.