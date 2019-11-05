«Аэрофлот» вводит топливный сбор для рейсов на Дальний Восток

«Аэрофлот» вводит топливный сбор на рейсах между Москвой и городами Дальнего Востока, сообщается на сайте авиакомпании. Повышение стоимости билетов с 1 января 2020 года касается классов «комфорт» и «бизнес». Сбор составит 6,3 тыс. и 8,4 тыс. руб. соответственно. С пассажиров экономкласса топливный сбор взиматься не будет.

Напомним, о продаже билетов на субсидируемые маршруты на Дальний Восток и в Калининград «Аэрофлот» объявил 11 января. За неделю авиакомпания распродала все билеты по льготному тарифу, после чего «Аэрофлот» запросил у Минтранса дополнительно 1,3 млрд руб. из бюджета. В феврале в правительстве приняли решение дофинансировать перелеты в ДФО на 5,2 млрд руб.

По данным Росавиации, в 2019 году рейсы с Дальнего Востока и в обратном направлении субсидируются по 90 маршрутам, их выполняют восемь авиакомпаний, общий объем выделенных им субсидий — 2,9 млрд руб. Сейчас воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.

Подробнее о субсидиях на перелеты в ДФО — в материале “Ъ” «Бюджет отправят дальним рейсом».