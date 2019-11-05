Ректор ВШЭ: вуз не поддерживает политическую активность Жукова

Высшая школа экономики (ВШЭ) не поддерживает политическую активность студента вуза Егора Жукова, являющегося фигурантом «московского дела», и «тем более не поддерживает» стремление сделать из него символическую фигуру. Об этом говорится в заявлении ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова, опубликованном на сайте университета.

«Университет оказывает поддержку Жукову как своему студенту, попавшему в сложную жизненную ситуацию и стремящемуся доказать свою невиновность. Каждый имеет право на справедливый суд, и никого нельзя осуждать заранее»,— говорится в заявлении господина Кузьминова.

При этом ректор ВШЭ считает господина «еще очень молодым человеком», чьи амбиции явно превосходят его знания. «Он может еще несколько раз изменить свои политические взгляды, так тоже часто бывает»,— добавил господин Кузьминов.

«Те взрослые люди, кто начинает раскручивать Егора как "политическую звезду", оказывают плохую услугу ему и его семье. Я убежден, что людям надо дать сформироваться, они должны получить серьезное образование и опыт профессиональной работы, чтобы их гражданская и политическая позиция приобрела зрелость и устойчивость»,— сказано в заявлении ректора ВШЭ.

Напомним, 21-летний студент ВШЭ Егор Жуков был задержан по подозрению в участии в «массовых беспорядках» 27 июля (ч. 2 ст. 212 УК РФ), однако позднее следствие переквалифицировало обвинение на призывы к экстремистской деятельности за размещенные на YouTube политические видеоролики (ст. 280 УК РФ). По решению суда господин Жуков будет находиться под домашним арестом до 27 декабря.

Об обстоятельствах дела Егора Жукова — в материале “Ъ” «Статьи разные, дело — общее».