Госдума одобрила предустановку российского ПО на смартфоны

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающего необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российских программных приложений, следует из информации в базе данных нижней палаты парламента.

Документ был разработан группой депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР).

Подробнее — в материале “Ъ” «Отечественные приложения готовят к предустановке».

О разногласиях, которые вызывает инициатива о предустановке отечественного ПО,— в материале “Ъ” «Российский софт не вписался в европейские нормы».