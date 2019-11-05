Госдума одобрила предустановку российского ПО на смартфоны

Государственная дума приняла в первом чтении проект закона, предусматривающего необходимость предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart-TV российских программных приложений, следует из информации в базе данных нижней палаты парламента.
Документ был разработан группой депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР).
Подробнее — в материале “Ъ” «Отечественные приложения готовят к предустановке».
О разногласиях, которые вызывает инициатива о предустановке отечественного ПО,— в материале “Ъ” «Российский софт не вписался в европейские нормы».
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