Суд не разрешил типографии «Крестьянин» возобновить работу

Мясниковский районный суд отказал типографии «Крестьянин» в досрочном прекращении действия постановления о закрытии предприятия на 30 дней. Об этом сообщает ИД «Крестьянин».

Как ранее писал “Ъ”, 9 октября суд приостановил работу типографии, принадлежащей ИД «Крестьянин». Причиной стали нарушения санитарно-эпидемиологических требований, выявленные Роспотребнадзором в ходе внеплановой проверки, поводом для которой стала жалоба одного из читателей.

Типография устранила нарушения и обратилась в Мясниковский районный суд с заявлением о прекращении действия наказания. Суд принял заявление и снова обратился в Роспотребнадзор.

«Проведя повторную проверку, комиссия Роспотребнадзора пришла к выводу, что подавляющее большинство недоработок было устранено: в производственных помещениях светильники заменены и имеют защитную арматуру; заточной станок оборудован местной вытяжной установкой; вентиляторы почищены, а емкости с краской помещены в поддоны, стены покрашены», — говорится в сообщении.

Однако типография не представила проверяющим документы, подтверждающие эффективность работы системы механической вентиляции на соответствие ее производительности, определенной паспортом вентиляционной установки. При этом отмечается, что вытяжная вентиляция приведена в рабочее состояние и функционирует.

Суд решил отказать типографии в досрочном возобновлении работы, так как, по мнению проверяющих, нарушения были устранены не в полном объеме.

Подробнее о приостановке работы типографии «Крестьянин» читайте в материале “Ъ” «“Крестьянина”лишили печати после анонимки».

Дарья Голякова