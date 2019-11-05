«Одноклассники» открыли пользователям статистику их личных страниц

Социальная сеть «Одноклассники» теперь предоставляет доступ к статистике всем пользователям, у которых свыше 100 друзей, сообщает VC.ru. Ранее такая функция была доступна только группам, а с августа 2019 года — еще и подтвержденным аккаунтам известных людей.

Пользователям будут доступны функции охвата, географии друзей и их действий, в том числе просмотров, комментариев, репостов, переходов на страницу и др. Можно будет отслеживать самые популярные записи, видео и фото. «Одноклассники» считают, что новая функция статистики будет полезна пользователям, продвигающим свой бизнес, а также начинающим авторам.

Инструмент необходимо будет активировать в разделе «Настройки», доступ к функции можно будет получить как на ПК, так и в мобильных версиях соцсети. Ранее «Одноклассники» запустили рекламный кабинет, позволявший администраторам групп и пользователям продвигать контент внутри сети.

Евгений Федуненко