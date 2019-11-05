Фонд защиты прав дольщиков профинансирует достройку ЖК «Окский берег»

Нижегородская область и федеральный Фонд защиты прав дольщиков подписали соглашение о софинансировании работ по достройке проблемного ЖК «Окский берег» (Богородский район). Фонд направит на достройку 4,3 млрд руб., Нижегородская область – 400 млн руб. Напомним, пострадавшими числятся 2,4 тыс. дольщиков ЖК. Недостроенные дома планируют сдать до конца 2022 года.

Ранее в июле Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом одного из застройщиков «Окского берега» ООО «Экоград». В суде компания пыталась доказать, что инвестор – группа «Монолит», с которой правительство региона подписало соглашение – готова достроить дома и ведет переговоры в Сбербанке о получении кредита на эти цели. Однако суд посчитал компанию несостоятельной. Еще один застройщик комплекса ООО «Капстройинвест» был также ранее признан банкротом.

Добавим, что региональное ГУ МВД РФ изучило материалы проверки по возможным фактам хищения средств дольщиков и возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

Анастасия Еремина