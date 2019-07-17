Одного из застройщиков «Окского берега» признали банкротом

Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом ООО «Капстройинвест», одного из застройщиков жилого комплекса «Окский берег» в Богородском районе. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, такое решение было принято в рамках дорожной карты по достройке проблемных домов.

Банкротства компании добивалась публично-правовая компания «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Напомним, по ее же инициативе суд рассматривает дело о признании банкротом второго застройщика «Окского берега» – ООО «Экоград». Компания возражает, а в фонде считают, что она не в состоянии достроить дома: срок ввода восьми кварталов был сорван, квартиры не получили 3,6 тыс. граждан, а долги «Экограда» превышают 300 млн руб.

Для решения проблем дольщиков представители правительства региона, Правительства РФ и федерального фонда подписали дорожную карту по достройке комплекса. Но при этом ранее правительство Нижегородской области также подписало соглашение о достройке ЖК с «Экоградом» и московской компанией «Монолит», согласно которому последняя выступит инвестором и вложит 1,8 млрд руб. в достройку комплекса. В деле разбирается арбитражный суд Нижегородской области.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Капстройинвест» зарегистрировано в поселке Новинки Богородского района Нижегородской области в 2006 году с уставным капиталом 10 тыс. руб. Долей 88% владеет ООО «Экоград-Менеджмент», еще по 6% принадлежат Михаилу Гуре и Сергею Степанову. Генеральный директор Сатиш Кумар Карла. Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. В 2017 году выручка компании составила 105,5 млн руб. при 1,8 млн руб. чистой прибыли. Отчетность 2018 ­года не представлена.

Подробнее о деле – в материале “Ъ-Приволжье” «К “Окскому берегу” причаливают банкротство».

Анастасия Еремина