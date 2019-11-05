Министр ВМС США предупредил о проблемах с комплектующими для кораблей

Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер в интервью британскому изданию Financial Times выразил обеспокоенность «ненадежностью» системы поставок комплектующих для боевых кораблей страны. Многие подрядчики Минобороны США, по его словам, работают лишь с каким-то одним поставщиком высокотехнологичных и высокоточных деталей и узлов, что и делает систему поставок ненадежной, уязвимой. Из-за этого Пентагон может оказаться в опасной ситуации, когда ему придется обращаться за нужными деталями и оборудованием к России и Китаю.

Как отметил министр, США сейчас меряются силой и влиянием с другими глобальными соперниками, и некоторые из них — «в первую очередь Россия и Китай» — «неожиданно оказываются в нашей сети поставок, и это вовсе не соответствует интересам» страны. Особенное беспокойство в данной ситуации у министра вызывает Китай, который, по его мнению, пытается использовать «капиталы в качестве оружия» в рамках своей программы «Один пояс — один путь». Китай якобы предлагает развивающимся странам кредиты, которые те потом не могут выплатить, и делает это с целью получить контроль над важными активами. «Они приходят в нуждающуюся страну, они помогают ей, и та благодарна. Но в какой-то момент они говорят: так, знаете что, все пошли отсюда вон, теперь мы будет этим пользоваться, ключи у нас. И ничто не помешает им так и сделать»,— заявил министр.

О том, почему слабеет американская армия, — в публикации “Ъ” «США потеряли военное превосходство в Тихом океане».

Алена Миклашевская