05 ноября, вторник
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Выходец из УМВД Екатеринбурга уволен с поста министра Карачаево-Черкесии

Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности главу МВД по Карачаево-Черкеской республике Игоря Трифонова. Он занимал этот пост с 2017 года. До этого он шесть лет был начальником УМВД России по Екатеринбургу. По данным “Ъ-Урал”, у господина Трифонова не сложились отношения с полпредом президента на Северном Кавказе Александром Матовниковым, который пришел на этот пост в 2018 году.

Напомним, президент во вторник уволил нескольких высокопоставленных силовиков УрФО. Он подписал указа об освобождении от должности генерал-лейтенанта юстиции Руслана Ибаева, который возглавлял четвертое следственное управление ГСУ СКР. Поста лишился и начальник УМВД по Тюменской области, генерал-майор полиции Юрий Алтынов.

Татьяна Дрогаева


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