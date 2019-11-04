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В отставку отправлен глава УМВД по Тюменской области

Как следует из Указа 541 президента РФ от 4 ноября 2019 года, в отставку отправлен начальник УМВД по Тюменской области 55-летний генерал-майор полиции Юрий Алтынов. Напомним, начальник главка заявил о своем уходе еще в конце сентября в связи с достижением возраста, дающего право на пенсию. В главке это известие было неожиданным. Отставка произошла на фоне расследования уголовного дела замначальника отдела областного УЭБиПК Дмитрия Габова, по которому следственными органами проводился опрос, в том числе и начальника главка.

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