Владимир Путин отправил в отставку главного следователя по УрФО

Президент Владимир Путин подписал указа об освобождении от должности генерал-лейтенанта юстиции Руслана Ибаева. Он возглавил следственное управление СКР по УрФО в 2011 году, а после ликвидации окружных управлений был назначен начальником четвертого следственного управления ГСУ СКР в 2014 году.

По данным “Ъ-Урал”, и. о. главного начального четвертого следственного управления ГСУ СКР назначен Игорь Паначин.

Как сообщали “Ъ-Урал” в начале октября Руслан Ибиев покинул свой кабинет. Под руководством Руслана Ибиева ведомство занималось расследованием резонансных уголовных дел в отношении членов правительства Свердловской и Челябинской областей. В ноябре 2017 года Руслан Ибиев был отстранен от должности руководителем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным. Поводом послужили обращения потерпевших по уголовному делу о гибели в 2016 году в ДТП, где погибли юные спортсмены. Жители округа требовали объективного расследования и привлечения к уголовной ответственности всех виновных.

Татьяна Дрогаева