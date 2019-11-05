WADA передала в международные федерации 47 дел российских спортсменов

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отправило в международные федерации 47 пакетов документов в рамках расследования дела о «несоответствиях» в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщается на сайте агентства. На базе этих документов ассоциации смогут возбудить уголовные дела.

«Первоначальная партия из 47 пакетов доказательств, основанная на данных, не затронутых несоответствиями, была направлена международным федерациям, чтобы они могли возбудить дела. WADA продолжает собирать доказательства»,— говорится в сообщении.

Напомним, подозрения в подмене данных лаборатории у WADA возникли в середине сентября. Из-за этого WADA запустило процедуру несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) своему кодексу. Российской стороне предоставили три недели, чтобы подготовить объяснения. WADA уже упоминало 47 «потенциальных кейсов нарушений», по которым проводят или будут проводить расследование международные федерации. К этим делам, однако, не относились несостыковки.

О подозрениях в адрес России читайте в публикации “Ъ” «К допингу подмешали хакеров».