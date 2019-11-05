«Левада-центр»: 57% россиян назвали целью «московского дела» устрашение оппозиции

О «московском деле» наслышаны 23% россиян, еще 29% что-то о нем слышали, следует из опроса «Левада-центра». При этом 41% опрошенных ничего не слышали о деле. Большинство россиян (57%) считают, что целью уголовных дел после несогласованных акций в Москве было устрашение оппозиционно настроенной общественности.
Опрос проводился 24–30 октября 2019 года среди 1616 совершеннолетних в 137 населенных пунктах 50 регионов России. Интервью проводилось лично на дому у респондентов.
Уровень осведомленности россиян о «московском деле»:
Большинство опрошенных считают, что целью было устрашить оппозиционно настроенную общественность. Треть (34%) считает, что дела нужны для наказания виновных в организации массовых беспорядков. Остальные либо затруднились ответить (7%), либо выбрали вариант «другое».
Вместе с тем почти половина россиян (47%) не знают ничего об обысках в региональных отделениях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Цели следственных действий в ФБК, по мнению опрошенных:
К деятельности политика Алексея Навального скорее положительно относятся 9% респондентов, скорее отрицательно — 25%. Нейтральны и безразличны к нему 31% опрошенных, ничего не знают о его деятельности тоже 31%.
Подробнее об обысках в региональных штабах ФБК — в материале “Ъ” «Сторонники Алексея Навального понесли потери в технике».
просмотров: 64581
просмотров: 57014
просмотров: 51633
просмотров: 46866
просмотров: 32206