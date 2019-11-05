«Левада-центр»: 57% россиян назвали целью «московского дела» устрашение оппозиции

О «московском деле» наслышаны 23% россиян, еще 29% что-то о нем слышали, следует из опроса «Левада-центра». При этом 41% опрошенных ничего не слышали о деле. Большинство россиян (57%) считают, что целью уголовных дел после несогласованных акций в Москве было устрашение оппозиционно настроенной общественности.

Опрос проводился 24–30 октября 2019 года среди 1616 совершеннолетних в 137 населенных пунктах 50 регионов России. Интервью проводилось лично на дому у респондентов.

Уровень осведомленности россиян о «московском деле»:

внимательно следили — 7%;

наслышаны об этом — 23%;

что-то слышали, но не знают, в чем суть — 29%;

ничего не слышали — 41%.

Большинство опрошенных считают, что целью было устрашить оппозиционно настроенную общественность. Треть (34%) считает, что дела нужны для наказания виновных в организации массовых беспорядков. Остальные либо затруднились ответить (7%), либо выбрали вариант «другое».

Вместе с тем почти половина россиян (47%) не знают ничего об обысках в региональных отделениях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Цели следственных действий в ФБК, по мнению опрошенных:

желание власти подавить независимые антикоррупционные расследования — 18%;

борьбу государства с отмыванием денег — 12%;

защиту государства от агентов влияния со стороны зарубежных государств — 18%;

ничего не знаю / впервые слышу — 47%.

К деятельности политика Алексея Навального скорее положительно относятся 9% респондентов, скорее отрицательно — 25%. Нейтральны и безразличны к нему 31% опрошенных, ничего не знают о его деятельности тоже 31%.

Подробнее об обысках в региональных штабах ФБК — в материале “Ъ” «Сторонники Алексея Навального понесли потери в технике».