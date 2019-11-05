Большинство американцев хотят тщательного расследования в отношении Трампа

Согласно опросу, проведенному газетой The Wall Street Journal и NBC News в конце октября, большая часть американцев поддерживают расследование против Дональда Трампа с целью его возможного импичмента.

О необходимости выяснить, действительно ли президент пытался вовлечь Украину во внутреннюю политику США, заявили 53% респондентов. При этом 49% опрошенных полагают, что уже собранной информации достаточно, чтобы снять Дональда Трампа с занимаемой должности. Против расследования высказались 44% опрошенных, а 46% выступают против импичмента в принципе.

Издание отмечает, что вопрос импичмента президента еще больше разделил американскую нацию. Так, среди сторонников Демократической партии начало процедуры импичмента поддерживают 88% опрошенных — это на 13% больше, чем в начале октября. Республиканцы же, напротив, практически единогласно выступают с поддержкой президенту-представителю их партии: против импичмента сейчас высказываются 90% сторонников Республиканской партии (+5% по сравнению с началом октября).

Подробнее об импичменте — в публикации “Ъ” «Дональда Трампа приготовились ругать публично».

Кирилл Сарханянц