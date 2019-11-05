Суд отправил подозреваемого в хищении данных клиентов Сбербанка под домашний арест

Волгоградский областной суд удовлетворил ходатайства защиты и отправил сотрудника «Национальной службы взысканий» (НСВ) Антона Бутурлакина под домашний арест. Он подозревается в хищении персональных данных клиентов Сбербанка (ч. 3 ст. 183 УК РФ)

По версии следствия, 17 октября Антон Бутурлакин продал через интернет сведения о клиентах Сбербанка за 40 тыс. руб. Центральный районный суд Волгограда 25 октября арестовал его на два месяца.

«Постановление суда первой инстанции отменить, изменить меру пресечения на домашний арест, из-под стражи освободить»,— сказала судья (цитата по ТАСС).

Напомним, 23 октября “Ъ” написал о крупной утечке данных в Сбербанке. Тогда в интернете предлагалось приобрести информацию о 10 тыс. граждан, в том числе запись их звонков в колл-центр кредитной организации. В Сбербанке этот факт отрицали. На следующий день МВД сообщило о поимке продавца данных — им оказался Антон Бутурлакин. На первом заседании суда он признал свою вину.

Подробнее о деле — в материале “Ъ” «По данным уголовного взыска».