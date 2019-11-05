Облигации гипермаркета «Гипербола» допустили к торгам на Московской бирже

Московская биржа включила биржевые облигации ООО «Фудтрейд» (гипермаркет «Гипербола», Екатеринбург) в список ценных бумаг, допущенных к торгам. Облигации компании включены в сектор повышенного инвестиционного риска.

Согласно информации, размещенной на Kartoteka.ru, речь идет о неконвертируемых процентных документарных биржевых облигациях на предъявителя серии БО-01 в количестве 400 тыс. штук номинальной стоимостью 1 тыс. руб. каждая. Общая номинальная стоимость 400 млн руб. Срок погашения 5460-й день с даты начала размещения облигаций, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев.

Ранее к торгам на ММВБ были допущены облигации еще одного екатеринбургского ритейлера — сети супермаркетов «Кировский». Речь идет о 1,2 млн биржевых облигациях на предъявителя, каждая из которых стоит 1 тыс. руб. Таким образом, компания планирует привлечь с рынка инвестиции 1,2 млрд руб. Максимальный срок погашения ценных бумаг составит 3640 дней (это почти 10 лет).

Зачем региональные ритейлеры выходят на рынок биржевых облигаций, читайте в материале «Уральская сеть раскинулась на биржу»

Татьяна Дрогаева