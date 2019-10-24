Уральская сеть раскинулась на биржу

Облигации региональной сети супермаркетов «Кировский» допустили к торгам на Московской бирже. Компания выпустила 1,2 млн биржевых облигаций общей стоимостью 1,2 млрд руб. Максимальный срок погашения ценных бумаг составит почти 10 лет. Эксперты сообщают, что выход на биржу поможет региональной компании повысить узнаваемость среди федеральных инвесторов, а также стать независимой от банков-кредиторов. Аналитики отмечают, что некоторые собственники выводят предприятие на биржу, чтобы затем продать бизнес.



В среду Московская биржа включила облигации ООО «Торговое предприятие “Кировский”» (принадлежит свердловскому бизнесмену Игорю Ковпаку и его сыну депутату Госдумы Льву Ковпаку) в список ценных бумаг, допущенных к торгам. По данным Московской межбанковской валютной биржи (ММВБ), речь идет о 1,2 млн биржевых облигаций на предъявителя, каждая из которых стоит 1 тыс. руб. Таким образом, компания планирует привлечь с рынка инвестиции в сумме 1,2 млрд руб. Максимальный срок погашения ценных бумаг составит 3640 дней (это почти 10 лет). При этом облигации включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Это необходимо для снижения рисков финансовых потерь инвесторов от приобретения на торгах ценных бумаг с непрогнозируемым уровнем инвестиционного риска.

Согласно данным Kartoteka.ru, 84,5% ООО «Торговое предприятие “Кировский”» принадлежит Игорю Ковпаку, оставшаяся доля — его сыну депутату Госдумы Льву Ковпаку. Сеть супермаркетов «Кировский» была создана в 1992 году в Екатеринбурге, сейчас насчитывает 172 магазина и торговых центра в Екатеринбурге, еще 21 в области. В 2018 году компания перечислила в бюджет Свердловской области более 1,5 млрд руб. налогов.

Вчера Игорь Ковпак отказался сообщить подробности размещения облигаций. Пресс-служба компании на момент подготовки публикации на запрос “Ъ-Урал” не ответила.

Эксперты сообщили, что выход на биржу может помочь региональной сети стать узнаваемой для крупных инвесторов. «“Кировский” — это крупная, но все-таки локальная сеть, о которой крупные инвесторы ничего не знают, в отличие, например, от компании X5 Retail Group (входят сети “Пятерочка”, “Карусель”, “Перекресток”). Хотя, возможно, что, уступая по размерам, “Кировский” будет выглядеть для инвесторов так же привлекательно»,— предположил кандидат экономических наук Константин Селянин. По его словам, в некоторых случаях собственники решаются на выпуск облигаций, когда хотят выйти из бизнеса. «Для того чтобы хорошо продать компанию, нужно иметь историю выпуска и обращения облигаций и акций. В свое время так поступил уральский косметический концерн “Калина”, который продал свои акции в 2011 году почти за $1 млрд, что в 15 раз больше ее первоначальной оценки в 1999 году»,— напомнил эксперт.

Помимо этого, привлечение инвестиций с помощью облигаций сделает компанию более финансово устойчивой, нежели использование кредитных средств. «При этом привлечь инвесторов получится, если предприятие обеспечит премию по доходности к рынку. У инвестора будет выбор: купить ценные бумаги “Магнита” с доходностью 7% годовых или “Кировского”— с 9%, например. Если инвестор понимает, что премия стоит риска, он, скорее всего, приобретет облигации региональной компании»,— полагает господин Селянин.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев полагает, то привлечь инвесторов региональной сети будет сложно из-за отсутствия опыта на бирже. «Инвесторы тщательно анализируют историю предприятия на этой площадке, его рейтинг и финансовые показатели. Если компания вышла на этот рынок впервые, то инвесторы будут требовать от нее высокой доходности. Это означает, что компании придется возвращать гораздо больше, чем одолжили компании изначально»,— рассказал он. Впрочем, отметил аналитик, на рынке всегда находятся игроки, которые готовы держать в своем портфеле высокодоходные и рискованные облигации.

Татьяна Дрогаева, Дарья Соколова