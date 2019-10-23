Сети «Кировский» разрешили торговать на Московской бирже

Московская биржа включила облигации ООО «Торговое предприятие "Кировский"» (принадлежит бизнесмену Игорю Ковпаку и депутату Госдумы Льву Ковпаку) в список ценных бумаг, допущенных к торгам, говорится в сообщении ММВБ. Речь идет о 1,2 млн биржевых облигациях на предъявителя, каждая из которых стоит 1 тыс. руб. Таким образом, компания планирует привлечь с рынка инвестиции 1,2 млрд руб. Максимальный срок погашения ценных бумаг составит 3640 дней (это почти 10 лет).

МВББ отдельно отмечает, что облигации включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска. Это необходимо для снижения рисков финансовых потерь инвесторов от приобретения на торгах ценных бумаг с непрогнозируемым уровнем инвестиционного риска

Согласно данным Kartoteka.ru, 84,5% ООО «Торговое предприятие "Кировский"» принадлежит Игорю Ковпаку, оставшаяся доля у его сына, депутата Госдумы Льва Ковпака. Игорь Ковпак основатель и владелец крупнейшей сеть супермаркетов в Екатеринбурге — «Кировский», которая работает на рынке с 80-ых годов. На сегодняшний день сеть насчитывает 172 магазина и торговых центра в Екатеринбурге, еще 21 в области. В 2018 году сеть перечислила в бюджет Свердловской области более 1,5 млрд руб. налогов. По данным Kartoteka.ru,

Игорь Ковпак отказался разговаривать на тему размещения облигаций. Его пресс-служба на запрос «Ъ-Урал» пока не ответила.

«Кировский» не первая региональная компания, вышедшая на биржу. ООО «Атомстройкомплекс-Строительство» (Екатеринбург, владеет АО «Корпорация "Атомстройкомплекс"») 7 октября провело на Московской бирже размещение дебютных облигаций на сумму 1 млрд руб. Облигации раскупили за несколько часов. В компании поясняли, что после выхода «Атомстройкомплекса» на Московскую биржу она станет известной и понятной не только для местных, но и для федеральных инвесторов. Напомним, компания готовится к выходу на IPO.

Татьяна Дрогаева