Задержаны подозреваемые в убийстве экс-мэра Киселевска

Правоохранительные органы Кемеровской области задержали двоих подозреваемых в убийстве экс-мэра Киселевска Сергея Лаврентьева. Как рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, ими оказались 49-ти и 35-летний жители города Белово. Суд поместил одного из подозреваемых в СИЗО, второму задержанному мера пресечения будет избираться сегодня.

Инцидент произошел в ночь на 1 ноября в селе Верх-Чумыш под Киселевском. Экс-чиновник погиб в перестрелке с напавшими на его дом грабителями, убив одного из них — мастера спорта по борьбе 45-летнего Марата Гарипова.

Силовики задержали двух его сообщников, один из них исполнял роль водителя: он доставил налетчиков к коттеджу экс-мэра и ожидал их в километре от места преступления. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, злоумышленники намеревались завладеть деньгами и драгоценностями, принадлежавших семье бывшего градоначальника.

В ходе расследования данного преступления будет проверена причастность подозреваемых к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории области.

Подробнее об убийстве экс-мэра читайте в материале “Ъ” «Чиновник погиб, защищая недвижимость»

Константин Воронов