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Сформирована конкурсная комиссия по выбору мэра Барнаула

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил пятерых членов конкурсной комиссии, которые будут отбирать кандидатов на выборы сити-менеджера Барнаула. Об этом “Ъ-Сибирь” сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Конкурсная комиссия состоит из десяти человек: первая половина выбирается главой региона, вторая — городской думой. Со стороны губернатора в комиссию вошли министр транспорта Александр Дементьев, министр промышленности и энергетики Александр Климин, председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству краевого заксобрания Альберт Лунев, начальник департамента администрации губернатора и правительства по вопросам внутренней политики Юрий Проскурин и замминистра строительства и ЖКХ Игорь Спивак.

От гордумы Барнаула в состав комиссии попали пятеро единороссов: спикер Галина Буевич, ее заместитель Сергей Струченко и трое руководителей комитетов — Иван Огнев (по законности и местному самоуправлению), Валерий Касплер (по экономической политике и собственности) и Андрей Солодилов (по бюджету, налогам и финансам).

Напомним, 15 августа сити-менеджер Барнаула Сергей Дугин ушел в отставку по собственному желанию. В тот же день пост исполняющего обязанности главы Барнаула занял его первый заместитель Вячеслав Франк.

Депутаты гордумы назначили дату выборов градоначальника на 6 февраля 2020 года. Сити-менеджера Барнаула изберут на одной из сессий гордумы простым большинством путем тайного голосования. Известно, что с кандидатом на должность мэра определились только коммунисты. На выборах партию будет представлять Елена Хрусталева, внучка первого секретаря алтайского крайкома КПСС Александра Георгиева.

О грядущих выбора сити-менеджера читайте в материале “Ъ-Сибирь” «Барнаулу ищут сити-менеджера»

Юлия Сасевич


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