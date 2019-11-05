Минфин: бюджет получит более 2 трлн рублей за три года от повышения НДС

В следующие три года бюджет получит более 2 трлн руб. от повышения ставки НДС с 2019 года, говорится в обновленных проектировках Минфина, с которыми ознакомился РБК. Таким образом, рост дополнительных поступлений исключительно от повышения ставки НДС превысит инфляцию, то есть эти дополнительные доходы будут расти в реальном выражении.

Чисто фискальный эффект от повышения ставки оказался на уровне первоначальных ожиданий Минфина. Доходы от внутреннего НДС на товары, проданные в России, выросли на «рекордные» 25 и 22% во втором и третьем кварталах по сравнению с предыдущим годом, сообщила директор департамента доходов Минфина Елена Лебединская.

Двумя главными источниками доходов для федерального бюджета остаются НДС и налог на добычу полезных ископаемых. Как следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, из суммы всех поступлений следующего года в размере 20,363 трлн руб. на эти два налога придется 13,538 трлн руб.— это ровно две трети доходной части госказны. НДС в 2020-м планируется собрать в объеме 7,502 трлн руб.

Подробнее — в публикации “Ъ” «НДС и НДПИ дадут бюджету-2020 две трети доходов».