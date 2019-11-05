Депутат Госдумы предложил ограничить разрешения на такси

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Александр Старовойтов предложил предоставить регионам право ограничивать число разрешений на такси, сообщают «Ведомости». По мнению депутата, это необходимо для поддержания баланса спроса и предложения на рынке, а также для обеспечения достойного заработка водителей. Сервисы заказа считают, что такая мера может вызвать повышение цен и возвращение черного рынка.

В августе комитет Госдумы по транспорту и строительству подготовил новую версию законопроекта о регулировании деятельности такси. Отрасль, согласно документу, ждут революционные изменения: за рулем таксомоторов запретят работать иностранцам без российских прав, рыночные тарифы на поездки будут скорректированы методикой Минтранса, а региональным властям позволят вводить аттестацию водителей на знание города.

Уже пять лет депутаты пытаются принять так называемый «закон о такси», который разъяснит термин «агрегатор» и установит понятные правила работы. Обновленный текст документа появился в конце прошлого года.

Подробнее — в публикации “Ъ FM” «Рынок такси готовят к ужесточению правил».