Китай хочет от США отмены тарифов перед подписанием сделки

Китайские власти настаивают, чтобы президент США Дональд Трамп освободил от пошлин товары из КНР, которые были введены в сентябре. Заявление прозвучало в преддверии возможного заключения торговой сделки между двумя странами, сообщает Politico со ссылкой на три источника.

Требование касается 15%-го тарифа, введенного 1 сентября на товары стоимостью $112 млрд. Однако никакого решения принято еще не было, цитирует издание источники.

Китай также хочет отмены 25-% тарифа или, по крайней мере, его снижения, на товары стоимостью $250 млрд. Но этого в настоящее время, как сообщают источники, не ожидается.

Ранее источники говорили, что США и Китай достигли частичного соглашения, которое может положить начало для заключения перемирия в торговой войне. В рамках соглашения Китай согласится на уступки в сельскохозяйственной отрасли, а США готовы снизить некоторые тарифы.

По итогам очередного раунда торговых переговоров США и Китай объявили о новом перемирии. В Вашингтоне заявили, что могут воздержаться от следующего повышения пошлин (не снижая действующие), Китай же пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия.

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