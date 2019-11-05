05 ноября, вторник
Войти в профиль
Новости

Коротко

Новости

все новости

Китай хочет от США отмены тарифов перед подписанием сделки

Китайские власти настаивают, чтобы президент США Дональд Трамп освободил от пошлин товары из КНР, которые были введены в сентябре. Заявление прозвучало в преддверии возможного заключения торговой сделки между двумя странами, сообщает Politico со ссылкой на три источника.

Требование касается 15%-го тарифа, введенного 1 сентября на товары стоимостью $112 млрд. Однако никакого решения принято еще не было, цитирует издание источники.

Китай также хочет отмены 25-% тарифа или, по крайней мере, его снижения, на товары стоимостью $250 млрд. Но этого в настоящее время, как сообщают источники, не ожидается.

Ранее источники говорили, что США и Китай достигли частичного соглашения, которое может положить начало для заключения перемирия в торговой войне. В рамках соглашения Китай согласится на уступки в сельскохозяйственной отрасли, а США готовы снизить некоторые тарифы.

По итогам очередного раунда торговых переговоров США и Китай объявили о новом перемирии. В Вашингтоне заявили, что могут воздержаться от следующего повышения пошлин (не снижая действующие), Китай же пообещал вдвое увеличить покупки в США сои и другого продовольствия.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Разведка соей».

Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя