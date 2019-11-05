«Динамо»—«Ахмат» 1:1
Ордец, 90+3 — Андрес Понсе, 43 (пен.). Незабитый пенальти: Панченко («Динамо»), 31. Удаление: Каборе («Динамо»), 60 (2 ж. к.)
«Уфа»—«Локомотив» 1:1
Бизяк, 72 (пен.) — Эдер, 59
«Сочи»—«Тамбов» 1:2
Нобоа, 44 — Костюков, 41; Мелкадзе, 56
«Зенит»—ЦСКА 1:1
Ерохин, 73 — Влашич, 45+1. Удаление: Бийол (ЦСКА), 54 (2 ж. к.)
«Краснодар»—«Ростов» 2:2
Игнатьев, 90+3; Спаич, 90+5 — Ионов, 34, 41
«Урал»—«Оренбург» 1:2
Бикфалви, 64 — Фамейе, 4; Алвиш, 45+1
«Крылья Советов»—«Рубин» 0:0
«Спартак»—«Арсенал» 0:1
Луценко, 16
Турнирная таблица
просмотров: 52790
просмотров: 51961
просмотров: 25158
просмотров: 23921
просмотров: 21794