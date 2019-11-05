05 ноября, вторник
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15-й тур

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12

«Динамо»—«Ахмат» 1:1

Ордец, 90+3 — Андрес Понсе, 43 (пен.). Незабитый пенальти: Панченко («Динамо»), 31. Удаление: Каборе («Динамо»), 60 (2 ж. к.)

«Уфа»—«Локомотив» 1:1

Бизяк, 72 (пен.) — Эдер, 59

«Сочи»—«Тамбов» 1:2

Нобоа, 44 — Костюков, 41; Мелкадзе, 56

«Зенит»—ЦСКА 1:1

Ерохин, 73 — Влашич, 45+1. Удаление: Бийол (ЦСКА), 54 (2 ж. к.)

«Краснодар»—«Ростов» 2:2

Игнатьев, 90+3; Спаич, 90+5 — Ионов, 34, 41

«Урал»—«Оренбург» 1:2

Бикфалви, 64 — Фамейе, 4; Алвиш, 45+1

«Крылья Советов»—«Рубин» 0:0

«Спартак»—«Арсенал» 0:1

Луценко, 16

Турнирная таблица


ВНПМО
1. «Зенит»103230:833
2. «Ростов»93328:2330
3. «Локомотив»93323:1530
4 «Краснодар»85229:1729
5. ЦСКА83421:1427
6. «Арсенал»54617:2019
7. «Крылья Советов»53718:1818
8. «Оренбург»53720:2218
9. «Спартак»53716:1618
10. «Урал»53721:2918
11. «Уфа»45613:1617
12. «Рубин»4568:1617
13. «Динамо»36611:1615
14. «Тамбов»42916:2214
15. «Ахмат»35710:2114
16. «Сочи»34812:2013
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