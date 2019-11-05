Как «Силовые машины» боролись с зарубежными турбинами

«Силовые машины» после введения против них санкций США в январе 2018 года последовательно стремятся заблокировать иностранным компаниям доступ к российскому рынку. Так, в письме первому вице-премьеру Антону Силуанову от 29 ноября 2018 года «Силовые машины» просят правительство запретить ввозить в РФ отдельные виды продукции энергомашиностроения иностранных производителей, прежде всего США. В апреле компания поднимала вопрос о том, чтобы правительство обязало иностранцев, входящих в СП с российскими компаниями, снизить долю ниже блокирующей. В итоге правительство разрешило иностранцам владеть не более 50%.

В письме в правительство (копия от 9 октября есть у “Ъ”) «Силовые машины» обращают внимание на «диспропорции» по газовым турбинам мощностью более 500 МВт, так как их можно закупать без соблюдения требований по локализации. Исключение было подготовлено для Заинской ГРЭС «Татэнерго», где планируется установить две такие машины,— Минпромторг в январе 2019 года специально добился соответствующих поправок к 719-му постановлению о локализации (см. “Ъ” от 18 января). Но 30 октября министерство опубликовало проект изменений этого документа, где распространило требование по локализации и на турбины мощностью свыше 500 МВт, а также предложило ввести ограничение для поставщиков таких турбин — в них иностранные компании не могут владеть более 50%. В Минпромторге “Ъ” объяснили, что изменения нужны, чтобы распространить «равноценные требования по контролю за обладанием прав на соответствующие технологии со стороны иностранных лиц». Как следует из ответа министерства, соответствующее поручение 16 октября дал вице-премьер Дмитрий Козак.

Татьяна Дятел