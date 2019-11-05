«Будущее» в плюсе

НПФ «Будущее», который входит в ГК «Регион», по итогам девяти месяцев 2019 года получил инвестиционный доход в размере 12,6 млрд руб. против отрицательного результата от инвестирования в 15 млрд руб. за аналогичный период прошлого года. Согласно отчету НПФ по ОСБУ, чистая прибыль фонда составила 11,9 млрд руб. против 16,4 млрд руб. чистого убытка годом ранее.

Доходность инвестирования средств пенсионных накоплений до выплаты вознаграждений составила 7,04% (минус 8,26% за аналогичный период 2018 года). Доходность пенсионных накоплений могла быть выше на 1 процентный пункт, на этот показатель повлияли обязательства по мировому соглашению с Промсвязьбанком, заявили в пресс-службе фонда. Промсвязьбанк, НПФ «Сафмар» и НПФ «Будущее» в сентябре заключили мировое соглашение по спору о продаже акций банка перед его санацией. Согласно ему, НПФ «Будущее» должен разместить в банке до сентября 2029 года депозиты на 14,1 млрд руб. В первые полгода ставка по депозитам составит 5% годовых, а потом — 0,5%.

«Интерфакс»