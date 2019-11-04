Продуктивность японского офиса Microsoft выросла на 40% после ввода четырехдневной рабочей недели

Продуктивность сотрудников японского филиала Microsoft выросла на 40% после введения четырехдневной рабочей недели, говорится в отчете компании. В рамках прошедшего в августе эксперимента «Work-Life Choice Challenge Summer 2019» сотрудникам разрешалось не выходить на работу по пятницам с сохранение зарплаты. Кроме того, время совещаний сократили до 30 минут, и поощряли общение в мессенджерах вместо личных бесед.

Четырехдневной рабочей неделей остались довольны 92% сотрудников, принявших участие в эксперименте. Проект также позволил Microsoft Japan сократить расходы — по сравнению с августом 2018 года, потребляемая электроэнергия снизилась на 23%, а также было напечатано на 59% меньше страниц. Японский филиал корпорации планирует провести еще один трудовой эксперимент зимой — сотрудникам не будут предоставлять дополнительные оплачиваемые выходные, но будут поощрять отпуск по собственной инициативе.

Летом активное обсуждение возможного перехода на четырехдневную рабочую неделю началось в России. Премьер-министр Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве предположил, что в будущем мир перейдет к такой системе труда. После этого он поручил Минтруду предоставить свое мнение по этому поводу. Участникам нацпроекта по повышению производительности труда предложили поучаствовать в эксперименте. Позже заместитель главы Минэкономики Петр Засельский сообщил, что ни одно предприятие не поддержало идею ввода четырехдневной рабочей недели.

О возможных вариантах введения четырехдневки читайте в материале “Ъ” «Между сокращением и сжатием».