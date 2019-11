Бесконечные комнаты

Hans Haacke. All Connected

Где: New Museum (Нью-Йорк)

Когда: до 26 января 2020 года

В нью-йоркском New Museum проходит ретроспектива Ханса Хааке. Его персональная выставка в последний раз проводилась в США больше 30 лет назад — в 1986 году, и тогда тоже в New Museum. Немецкий художник-концептуалист, получивший в 1993 году «Золотого льва» Венецианской биеннале, Хааке в начале своей карьеры занимался изучением природных процессов, но вскоре его искусство становится все более политизированным. Художник придумал «Опросы», которые проводил среди посетителей своих выставок. Знаменитой акцией стал MoMA Poll, который состоялся в Музее современного искусства в Нью-Йорке в 1970 году в рамках выставки «Информация». В одном из залов художник установил две урны, на одной была надпись «Да», на другой — «Нет». Посетителям нужно было ответить на вопрос: «Стал бы для вас факт, что губернатор Рокфеллер не осуждает политику президента Никсона в Индокитае, достаточным, чтобы не голосовать за него в ноябре? Если да, бросьте свой бюллетень в левую урну. Если нет — в правую». В левой урне оказалось в два раза больше бюллетеней, при этом адресат акции Нельсон Рокфеллер на тот момент входил в попечительский состав музея. Одна из самых свежих работ Хааке на выставке — Gift Horse. Скульптуру в виде скелета коня с прикрепленной к его передней ноге лентой, отображающей котировки Лондонской биржи, художник в 2015 году установил на Трафальгарской площади.

El Anatsui. Triumphant Scale

Фото: Maximilian Geuter/El Anatsui and Jack Shainman Gallery, New York

Где: Arab Museum of Modern Art (Доха)

Когда: до 31 января 2020 года

Еще один обладатель «Золотого льва», чья персональная выставка продлится до конца января 2020 года,— уроженец Ганы Эль Анацуи. На сегодняшний день его называют одним из самых значительных ныне живущих африканских художников. На выставке в Арабском музее современного искусства в Дохе показывают деревянные скульптуры, керамику, рисунки и гравюры. И конечно, эффектные объекты из жестяных банок, которыми прославился художник. Их можно принять то ли за огромные покрывала, то ли за театральные занавесы. В 2007 году несколько таких работ Анацуи было представлено на Венецианской биеннале. Увидев их, тогдашний куратор нью-йоркского Метрополитен-музея Гэри Тинтерау распорядился купить один из жестяных «гобеленов». Эль Анацуи рассказывал, что его отец занимался изготовлением «кенте» — традиционных красочных тканей. И хотя жестяные «покрывала» художника сравнивают с ними, сам он говорил, что текстиль его никогда не интересовал.

Cerith Wyn Evans …the Illuminating Gas

Фото: Agostino Osio/Cerith Wyn Evans and Pirelli HangarBicocca, Milan.

Где: Pirelli Hangar Bicocca (Милан)

Когда: до 23 февраля 2020 года

Серит Вин Эванс — английский художник-концептуалист и режиссер. Правда, в 1990-х снимать он перестал, а сконцентрировался на создании скульптур и инсталляций, ключевым элементом которых стал свет. Так, несколько лет назад Вин Эванс украсил потолки галереи Tate светящимися абстракциями, сделанными из километров неоновых нитей. Увидеть подобные арт-объекты, напоминающие чьи-то наброски, можно и на выставке в миланской галерее Pirelli Hangar Bicocca. В стенах бывшего вагонного завода собрали 25 работ художника. Среди своих образных ассоциаций автор называет, например, композиции Марселя Дюшана и язык жестов традиционного японского театра но. Одна из особенностей объектов Вина Эванса — имитация движения. Когда зритель идет мимо абстрактных скульптур и инсталляций художника, создается ощущение, что изображение меняется.

Joanna Piotrowska. Stable Vices

Фото: Joanna Piotrowska

Где: Kunsthalle (Базель)

Когда: до 5 января 2020 года

Выставка в базельском Кунстхалле для польской фотохудожницы Джоанны Пиотровской уже второй за 2019 год заметный персональный проект. Весной ее экспозиция All Our False Devices проходила в Tate. 34-летняя Пиотровска считается восходящей звездой современного искусства. Известность в 2014 году ей принес проект Frowst, который выиграл престижную премию First Book Award издательства MACK и был выпущен в виде книги. В нее вошли черно-белые снимки пар в домашних интерьерах. Пиотровска исследовала семейные отношения как систему взаимодействия между людьми, которые долго живут вместе. На выставке в Кунстхалле покажут фотографии и видеоработы художницы. Для своей первой экспозиции в Швейцарии Пиотровска подготовила новую серию черно-белых снимков. На них она запечатлела пустые вольеры в зоопарке. По мысли автора, для животного клетка, с одной стороны, представляет собой защищенное место жизни, укрытие, с другой,— это место лишения свободы. Через эти образы Пиотровска раскрывает привилегии людей, их желание доминировать и их животное начало.

Carsten Holler. Reproduction

Фото: Carsten Holler and Gagosian

Где: Copenhagen Contemporary (Копенгаген)

Когда: до 13 апреля 2020 года

Сразу несколько крупнейших залов Copenhagen Contemporary заняла персональная выставка Карстена Хёллера. Имя этого художника прочно связывают с так называемой эстетикой взаимодействия. Он начал заниматься искусством в конце 1980-х — начале 90-х и вскоре прославился своими масштабными инсталляциями, представляющими различные устройства и механизмы. Большинство из них требуют участия зрителей.

Еще одно увлечение Карстена Хёллера — парки аттракционов. Один из залов Copenhagen Contemporary превратится в площадку для игр, правда, далеко не безопасную. Так, в одной из своих работ Хёллер располагал качели на краю обрыва, а конфеты раскладывал вокруг электрической розетки. Не обойдется на выставке в Копенгагене и без каруселей. По мнению Хёллера, катание на них дает созерцательный и даже меланхоличный опыт. Каждый круг впечатления повторяются, что подчеркивает цикличность момента и всей жизни.

Sterling Ruby

Фото: Robert Wedemeyer/Sterling Ruby Studio

Где: Institute of Contemporary Art (Майами)

Когда: до 2 февраля 2020 года

Выставка Стерлинга Руби, «одного из самых интересных художников XXI века» (по мнению арт-критика The New York Times Роберты Смит), еще не завершилась в лондонской галерее Gagosian, а уже очередная персональная экспозиция открылась в ICA в Майами. Здесь на двух этажах культурной институции представлено более 75 работ американца, созданных в течение двух последних десятилетий — это картины, скульптуры, керамика и инсталляции. И это еще не полный список того, с чем работает 47-летний Стерлинг Руби, поэтому неудивительно, что его студия в Лос-Анджелесе занимает целых два акра. Сам Руби отмечает, что в центре его творчества некая объективизация, его цель — изучить роль художника с точки зрения «постороннего» наблюдателя. В работах американца можно найти отсылки к произведениям Герхарда Рихтера, Джаспера Джонса, Джексона Поллока, Роберта Раушенберга. Он перерабатывает предшествующий опыт и на основе создает свои арт-объекты.

Yayoi Kusama. Every Day I Pray for Love

Где: David Zwirner Gallery (Нью-Йорк)

Когда: до 14 декабря

Яйои Кусама возвращается в Нью-Йорк с новыми работами. В 2017 году в галерее Дэвида Цвёрнера проходила ее выставка «Фестиваль жизни». На этот раз 90-летняя японка, живущая в Токио в психиатрической клинике, но регулярно посещающая свою мастерскую, везет в США новые скульптуры и живописные работы в рамках экспозиции «Каждый день я молюсь за любовь» (по хештегу #everydayiprayforlove в Instagram уже можно найти изображения арт-объектов и информацию о проекте). Но центральной на выставке станет зеркальная инсталляция из серии Infinity Room, которую Кусама до этого не показывала публике. В «Бесконечные комнаты» художницы уже не впервые выстраиваются очереди. В 2017 году в Лос-Анджелесе даже ввели «правило 30 секунд», которые отводились на осмотр и селфи. В этой серии инсталляций Кусама использует зеркала для создания иллюзии уходящего в бесконечность пространства, а также размещает объекты с ее фирменным узором в горошек.

Haegue Yang. In the Cone of Uncertainty

Где: The Bass (Майами)

Когда: до 5 апреля 2020 года

Работы южнокорейской художницы Хэ Янг до апреля 2020 года можно увидеть сразу в нескольких ведущих культурных институциях США. В только что открывшемся после реставрации нью-йоркском МоМА проходит ее экспозиция Handles. А в музее современного искусства The Bass в Майами — персональная выставка Хэ Янг под названием In the Cone of Uncertainty. Живущая между Сеулом и Берлином художница начала свою карьеру в конце 1990-х и стала известна благодаря инсталляциям, которые она создает из предметов повседневного обихода. Она освобождает от привычного контекста светильники, жалюзи, гладильные доски, вентиляторы и вкладывает в свои работы «поэзию, политику и человеческие эмоции». На выставку в The Bass кураторы отобрали объекты, созданные за последние десять лет. Кроме этого, специально для экспозиции в Майами Хэ Янг сделала мультимедийную инсталляцию-обои Coordinates of Speculative Solidarity. Установленная между двумя этажами музея, она посвящена исследованию климатических опасностей, которые знакомы жителям Флориды.

«"Я обратил свое лицо…". Живопись Адриана Гени»

Где: Эрмитаж, Главный штаб (Санкт-Петербург)

Когда: с 21 ноября 2019 по 2 февраля 2020 года

Одной из самых ярких выставок, открывшихся параллельно Венецианской биеннале в этом году, все арт-издания назвали небольшую экспозицию румынского художника Адриана Гени The Battle between Carnival and Feast на втором этаже Палаццо Чини. Сегодня последний день ее работы. Те, кто не успел посмотреть на произведения этого художника в Венеции, могут найти упущенную возможность в Санкт-Петербурге — в Главном штабе на этой неделе откроется «"Я обратил свое лицо…". Живопись Адриана Гени». Картин всего 12 — художник работает над каждой долго и кропотливо. Название выставке дала строчка из стихотворения поэта, номинанта Нобелевской премии Никиты Стэнеску. Для художника чрезвычайно важны воспоминания — о родной стране (сейчас он живет между Берлином и Клужем), детстве, первых художественных опытах. Выставка в Главном штабе уникальна тем, что часть работ для нее создана под впечатлением от картин известных художников из собрания Эрмитажа.

Художник Адриан Гени о неудавшейся карьере галериста и своем творческом методе Читать далее

В молодом возрасте Адриан получил в подарок альбом голландской живописи издательства «Искусство», и он год за годом копировал репродукции эрмитажных шедевров, чтобы в итоге прийти к своему неповторимому стилю. Те, кто видит картины Гени впервые, тут же вспоминают о Фрэнсисе Бэконе и Герхарде Рихтере — влияние этих авторов хорошо прослеживается во всем творчестве художника. Помимо них он опирается на все живописные стили и школы, смешивает их в пространстве одного холста. Истоки этой своей характерной манеры Гени видит в нашем цифровом мире — мы получаем такое количество визуальной информации, что образы, хотим мы того или нет, склеиваются друг с другом, одно изображение перетекает в другое. Как отражение этого мира, в его работах смешивается реалистичное и абстрактное. «Интернет, бесспорно, стал источником вдохновения моей художественной практики, но это произошло естественным образом. Я не думаю, что мы берем из него лучшее, неважно, как бы сильно мы ни старались. Но в определенном смысле любая критическая дискуссия не имеет никакого значения. Интернет уже есть, и он останется здесь. Он изменил мир больше, чем многое из того, что мы знали ранее»,— говорит Гени в каталоге к своей венецианской выставке.

Выставки в Эрмитаже и Венеции поддержала галерея Thaddaeus Ropac, представляющая интересы художника. Правда, каждому желающему приобрести одну из его работ придется встать в очередь на долгие годы. Лист ожидания увеличился в несколько раз, после того как в 2016 году на аукционе Christie's картина «Nickelodeon» из коллекции Франсуа Пино была продана за £7,1 млн — это до сих пор рекорд на работы Адриана Гени.

Julie Mehretu

Фото: Julie Mehretu, photo by Cathy Carver

Где: LACMA (Лос-Анджелес)

Когда: до 22 марта 2020 года

Еще одна героиня осенне-зимнего сезона LACMA и редкая художница, выбившаяся в десятку самых дорогих по версии Artnet. 49-летняя Джули Мерету, американка эфиопского происхождения, сумела добиться больших аукционных высот. На Christie’s ее картина «Retopistics: A Renegade Excavation» в 2013 году ушла за $4,6 млн, в апреле этого года на Sotheby’s в Гонконге установили новый рекорд для работ художницы — $5,6 млн за полотно «Black Ground (Deep Light)» 2006 года. В качестве основы для своих огромных картин она берет фото из новостей — от сообщений о калифорнийских пожарах до снимков из распределителя для мигрантов, увеличивает их цифровым способом, затем ассистенты наносят первый слой краски распылителем на холст, а дальше уже вступает Мерету. Используя акрил и тушь, она превращает изображение в сложный и запутанный абстрактный узор.

В лос-анджелесском LACMA показывают главное, что Джули сделала за 20 лет, выбрав 40 работ на бумаге и 35 произведений живописи. Мерету пишет многослойные полотна, иногда очень большие: в 2017 году она создала диптих «HOWL, eon (I, II)» размерами приблизительно 8х10 м специально для Музея современного искусства Сан-Франциско, рассказывая о жестоком колониальном прошлом Америки. Карьера Мерету в расцвете, после Лос-Анджелеса ее ретроспектива отправится в Нью-Йорк, в Музей Уитни, и будет открыта с июня по сентябрь 2020 года.

Подготовили Анастасия Новикова, Анна Померанцева, Александр Щуренков