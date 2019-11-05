Пайщики дождались доходности

Октябрь стал самым успешным месяцем для индустрии коллективных инвестиций РФ за полтора года. Чистый приток средств в открытые паевые фонды достиг 14,6 млрд руб., на треть превысив показатель сентября (11,4 млрд руб.). Причем основной приток пришелся на аутсайдеров этого года — облигационные фонды. Частных инвесторов привлекает доходность вдвое выше ставок по банковским вкладам. В ближайшие месяцы, по мнению экспертов, роль таких фондов вырастет, но сохранится популярность и более рисковых вложений.

В октябре российские пайщики заметно увеличили активность. По предварительным данным Investfunds, чистый приток средств в открытые паевые фонды превысил 14,6 млрд руб. Этот результат почти на треть выше показателя сентября и третий в истории отрасли. Больше средств поступало только в марте и мае 2018 года — 16,7 млрд руб. и 15,3 млрд руб. соответственно. В целом за последние шесть месяцев непрерывного притока в розничные фонды пришло свыше 56 млрд руб.

Обновление многомесячного максимума стало возможно благодаря резко увеличившемуся спросу на консервативные облигационные ПИФы. По итогам октября частные инвесторы вложили в них почти 6 млрд руб., что втрое выше притока в сентябре. К тому же это максимальный месячный показатель с июня 2018 года, тогда за месяц поступило почти 8,5 млрд руб.

Ключевое влияние на поведение инвесторов оказала историческая доходность фондов. По данным Investfunds, с начала года паи крупнейших облигационных фондов прибавили в цене 9–15%. «Инвесторов привлекает двузначная доходность, которую показали фонды облигаций за неполный год»,— подтверждает руководитель отдела поддержки продаж «Сбербанк Управление активами» Андрей Макаров.

Вместе с тем, по словам директора департамента управления активами «Альфа-Капитала» Виктора Барка, входить в облигационные фонды нужно, когда доходности к погашению долговых инструментов высокие. «Рост доходностей к погашению предполагает снижение цен облигаций, и исторические результаты облигационных портфелей в такие моменты могут выглядеть невнятно и даже пугающе. И наоборот, хорошие исторические результаты зачастую указывают на снижение ожидаемых результатов в обозримом будущем»,— отмечает господин Барк.

К запоздалой реакции частных инвесторов подталкивает продолжающееся снижение ставок по вкладам. По данным ЦБ, к концу октября максимальная средняя ставка по вкладам крупнейших банков опустилась до минимума с августа 2018 года — 6,478% годовых, что на 1,21 процентного пункта ниже локального максимума, установленного в середине марта. «Снижение ставок по депозитам вынуждает вкладчиков обращать внимание на альтернативы. И в этом случае даже с учетом снизившейся ожидаемой доходности облигации выглядят предпочтительнее депозитов»,— отмечает Виктор Барк.

Сохраняют высокую популярность и более рисковые инструменты — паевые фонды акций и смешанных инвестиций. За минувший месяц в них поступило соответственно 1,3 млрд руб. и 5,5 млрд руб. По словам исполнительного директора «ВТБ Капитал Инвестиции» Владимира Потапова, «фонды смешанных инвестиций позволяют даже с минимальным объемом средств войти в диверсифицированный портфель, доли акций и облигаций в котором меняются в зависимости от ситуации на рынке».

В ближайшие месяцы роль облигационных фондов будет расти, считают представители управляющих компаний. Если на долговом рынке не появится «черных лебедей» и фонды облигаций сохранят двузначные доходности, отмечает Андрей Макаров, их доля будет нарастать. Однако, уточняет он, это не будет полное замещение более рисковых фондов, а скорее выравнивание структуры спроса.

Виталий Гайдаев