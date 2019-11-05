Льюис Хэмилтон готовится к повтору

Льюис Хэмилтон в шестой раз стал чемпионом мира «Формулы-1». Случилось это на Гран-при США, к которому британец подошел в положении, позволявшем не сомневаться в его триумфе. Единственный вариант, откладывавший коронацию, предполагал, что Хэмилтон не попадет в топ-8 классификации, а его напарник по Mercedes Валттери Боттас выигрывает этап. Впрочем, рассчитывать на то, что Хэмилтон будет смотреть, как другие бьются, чтобы сделать его чемпионом, не стоило. Тем более на Circuit of the Americas, где он побеждал пять раз. Британец и не стал отсиживаться в окопах, несмотря на то что стартовал с пятого места. Он бросился в бой, мог выиграть гонку, но довольствовался вторым местом, пропустив вперед Боттаса.

Таким образом, Хэмилтон превзошел достижение Хуана Мануэля Фанхио — первого гонщика, которому удалось пять раз выиграть чемпионат. Следующий на очереди — «вечный» рекорд Михаэля Шумахера с его семью титулами. Как признался Хэмилтон, в начале карьеры он не думал о том, чтобы дотянуться до Шумахера, полагая, что это нечто из области фантастики. «Но теперь я уже очень близко. Но одновременно далеко»,— отметил Хэмилтон.

Правда, времени на то, чтобы догнать Шумахера, у Хэмилтона не так уж много. В следующем сезоне в «Формуле-1» сохранятся нынешние правила, а значит, Mercedes и сам Хэмилтон наверняка сохранят чемпионский потенциал. Но вот в 2021-м регламент изменится, сильно изменятся и машины. А такие революции часто ведут к свержению прежних лидеров. Учитывая, что Хэмилтону в январе исполнился уже 35 лет, бросаться в погоню за рекордом Шумахера, который свой последний титул тоже завоевал в 35-летнем возрасте, ему нужно в следующем сезоне.

Александр Петров