«У Екатеринбурга нет свободной земли»

Застройщики и областной минстрой уже не первый месяц говорят, что администрация Екатеринбурга массово отказывает девелоперам в выдаче градостроительной документации. Это, по их мнению, может привести к заморозке стройки и срыву нацпроекта. Вице-мэр Алексей Бирюлин уверяет, что проблема надуманна, за год работы его управление утвердило 20 проектов на 4 млн кв. м. жилья. Застройщиков, скорее всего, не устраивает новый подход к выдаче разрешительных документов, считает он.

С лета этого года застройщики Екатеринбурга часто говорили о нехватке земельных участков под жилищное строительство и прекращении выдачи разрешений на проекты планировки со стороны мэрии города. Сложившуюся ситуацию они объясняли желанием администрации обеспечить районы с новостройками социальными объектами, в первую очередь школами. Осенью к застройщикам подключился областной минстрой, заявив, что действия администрации могут привести к спаду ввода жилья в 2020-2021 годах и срыву нацпроекта.

«Строительство никто не останавливал. Это часто упоминаемые слова некоторых застройщиков, которые предполагаю для чего используются. По ранее утвержденной градостроительной документации возможно строительство жилья в Екатеринбурге минимум 15 млн кв. м., а на 5 млн кв. м. уже выданы разрешения на строительство и работы ведутся», — рассказал “Ъ-Урал” замглавы по вопросам капитального строительства и землепользования администрации Алексей Бирюлин.

Он не исключил, что застройщики сталкиваются с необходимостью доработки подготовленных проектов документации по планировке территории из-за того, что предыдущая команда администрация «по-другому рассматривала градостроительную документацию». «Мы обсуждаем ее с учетом необходимой обеспеченности социальной инфраструктурой. Чаще всего именно отсутствие школ и детских садов в проектах планировки территорий и становится причиной для их доработки. Мы никогда и нигде не говорили о том, что эти объекты должен строить застройщик. Однако на стадии градостроительного проектирования застройщик должен учесть социальную инфраструктуру необходимую для обеспечения возводимого жилья — между этими категориями объектов необходимо соблюдать баланс обеспеченности», — рассказал господин Бирюлин.

Сколько представленных проектов документации по планировке территории вернули на доработку в этом году, господин Бирюлин не сказал, но отметил, что за год работы новой администрации утверждены 20 проектов с потенциальным объемом более 4 млн кв. м. «Зачастую застройщики сталкиваются с необходимостью корректировки или дополнительным обоснованиям, когда изображают в ППТ школу или детский сад на существующем частном секторе. Но изъятие земельных участков под строительство детских садов и школ законодательством не предусмотрено, так как основанием для этого является только строительство дорог и инженерных сетей, возникают сложности при формировании земельных участков под социальную инфраструктуру. То есть, при не достижении согласия собственника земельного участка и объекта недвижимости на их продажу не по рыночной стоимости, создаются условия, при которых утвержденные проекты планировки территории становятся не реализуемыми в части строительства объектов социальной инфраструктуры. Это и приводит к сложностям при формировании земельных участков под социальную инфраструктуру», — добавил вице-мэр.

По его словам, сейчас по поручению губернатора, на рабочих группах совместно с областным минстроем формируются планы по разработке и утверждению проектов планировки территории в целях обеспечения показателей по вводу жилья. «Все вопросы рассматриваются в рабочем режиме», — добавил вице-мэр, отметив, что у мэрии нет конфликтов ни с застройщиками, ни с минстроем.

Он также подчеркнул, что регламента по рассмотрению проектов планировки в администрации Екатеринбурга никогда не существовало. Такой документ сейчас разработан и находится на стадии согласования. Новое положение позволит наладить системную работу с застройщиками.

Отвечая на вопрос, почему в городе за год не было проведено ни одного земельного аукциона, Алексей Бирюлин подчеркнул, что «у города нет свободной земли», а полномочия по распоряжению неразграниченными землями находятся у МУГИСО. «Когда все полномочия находятся в комплексе у одного органа — это удобно, появляется скоординированность. В части градостроительных полномочий считаю наиболее эффективным, чтобы они были сосредоточены у муниципалитета. Но есть руководство, которое принимает решение в части распределения полномочий», — подытожил Алексей Бирюлин.

Татьяна Дрогаева, Дарья Соколова