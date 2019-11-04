Убитого начальника ингушского центра «Э» похоронили в Назрани

Начальника Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева и его брата Ахмеда похоронили на родовом кладбище в Назрани, сообщает «Интерфакс». Они были застрелены в Москве 2 ноября.

Помимо родственников и коллег на похороны пришли министр внутренних дел Ингушетии Михаил Коробкин и начальник Главного управления МВД России по Северо-Кавказскому федеральному округу, генерал-полковник полиции Сергей Бачурин. Церемония прощания проходила под охраной полиции, небольшие отряды стояли через каждые 150–200 м.

Напомним, Ибрагим и Ахмед Эльджаркиевы были убиты 2 ноября на улице Академика Анохина. По данным Следственного комитета России (СКР), нападавший произвел не менее десяти выстрелов. Расследованием дела сейчас занимается Центральный аппарат СКР. Среди причин убийства рассматривается как служебная деятельность Ибрагима Эльджаркиева, так и кровная месть.

Подробнее о расследовании — в материале “Ъ” «От кровного до служебного».