Косачев видит готовность КНДР выполнять обязательства по денуклеаризации

КНДР готова выполнять договоренности с США по денуклеаризации, которые вырабатываются в ходе двусторонних переговоров, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, у Москвы есть возможность узнать отношение Пхеньяна к происходящему «из первых уст, а не в изложении».

«Могу вам сказать, что эти оценки подтверждают наше ощущение того, что Северная Корея реально готова выполнять свою часть договоренностей, которые вырабатываются и в "шестерке", и на двустороннем треке между Северной Кореей и США»,— сказал господин Косачев журналистам в Токио (цитата по ТАСС).

Сенатор отметил, что КНДР готова выполнять свои обязательства при условии, что военная напряженность в районе Корейского полуострова и санкционное давление на нее будут снижены.

Напомним, в начале октября в США и КНДР возобновили переговоры о денкулеаризации Корейского полуострова после неудачных переговоров Дональда Трампа и Ким Чен Ына: в Стокгольме состоялись предварительные переговоры делегаций от стран. По данным журнала Time, Вашингтон выразил готовность приостановить действие санкций по линии ООН в отношении Пхеньяна на три года, если он согласится демонтировать один из своих ядерных центров и остановить производство высокообогащенного урана.

Подробнее о переговорах — в материале “Ъ” «КНДР и США встретились за шведским столом».