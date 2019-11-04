Бутина назвала пребывание в одной из тюрем США пыткой

Россиянка Мария Бутина заявила CBS News, что условия содержания в вашингтонской тюрьме, где она находилась первое время, были очень плохими. Она дала интервью телеканалу еще до того, как ее отпустили из федеральной тюрьмы в штате Флорида.

«Это пытка. Ненормально, что человек заперт на 23, 20, 22 часа в камере в одиночестве. Вы действительно думаете, что за то, что не были поданы бумаги (об обвинении.—“Ъ”), человек заслуживает 18 месяцев лишения свободы, четыре месяца в одиночной камере и все эти испытания в тюрьме?» — сказала госпожа Бутина (цитата по ТАСС).

Мария Бутина также заявила, что не занималась сбором секретной информации и не пыталась повлиять на американскую политику. Сообщения о том, что российские чиновники якобы руководили ее действиями в США, она назвала «теориями заговора». «Никаких доказательств этому абсолютно нет, и мне неизвестно о каких-либо подобных действиях»,— сказала госпожа Бутина.

Напомним, Марию Бутину задержали в Вашингтоне 16 июля 2018 года за «сговор с целью незаконной работы на правительство России». В марте 2019 года ее признали виновной в незаконной работе иностранным агентом и приговорили к 18 месяцам тюрьмы. Учитывая время, проведенное в заключении во время следствия, россиянка была освобождена из тюрьмы в штате Флорида 25 октября, на следующий день она вернулась на родину. МИД России неоднократно заявлял протесты американским властям, называя дело «сфабрикованным».

О том, как встречали Марию Бутину в аэропорту, читайте в материале “Ъ” «Русские не сдаются».