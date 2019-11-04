Судовладелец выплатит по 1 млн руб. семьям погибшим моряков танкера «Залив Америка»

Компания-судовладелец «Наяда», которой принадлежит танкер «Залив Америка», выплатит до 10 ноября по 1 млн руб. семьям моряков, погибших при взрыве на судне, говорится в сообщении «Наяды». Кроме того, компания возьмет на себя все расходы по организации похорон.

«Жизни членов экипажа застрахованы на сумму 300 тыс. руб. и ответственность судовладельца за гибель моряков застрахована на $30 тыс. на каждого члена экипажа судна. Страховые суммы будут выплачены семьям погибших через страховую компанию по завершении расследования»,— говорится в сообщении «Наяды». По информации судовладельца, причины аварии пока неизвестны. Отмечается, что в момент инцидента никаких ремонтных работ на танкере не производилось.

«В мае 2019 года судно прошло очередной ремонт и возобновляющее освидетельствование инспекции РМРС. Танкер находился в балластном состоянии, без груза. Пожара на борту нет. Разлива нефтепродуктов нет. Герметичность корпуса не нарушена»,— сообщила компания-судовладелец. Сейчас танкер ошвартован у причала в порту Находка.

Напомним, утром 3 ноября в заливе Находка возле мыса Астафева на танкере «произошел хлопок газовоздушной смести». В результате взрыва погибли три человека, один из них утонул, его тело пока не найдено. Личности погибших установлены — это старший помощник и два матроса. Следственное управление отметило, что возгорания не было. Угрозы затопления судну нет, оно было отбуксировано к берегу.