В Москве заканчиваются свободные офисы

В центре Москвы заканчиваются свободные офисы. Вакантных площадей класса «А» или люксовой недвижимости в третьем квартале этого года было менее 10%. Это минимальные значения с 2008 года, говорится в исследовании консалтинговой компании Colliers International. За три квартала этого года, по отчетам аналитиков, было сдано в аренду более 226 тыс. кв. м офисных помещений — это практически в два раза больше объема построенной недвижимости за прошлый год.

Стагнация на рынке офисной недвижимости продлится в ближайшие годы, считает генеральный директор агентства недвижимости «CENTURY 21. Серебряный век» Карина Дохикян: «В Москве на сегодня все бизнес-центры заняты. Строительство новой коммерческой недвижимости долгое время не ведется активно.

В связи с тяжелой экономической ситуацией весь бизнес сконцентрировался в Москве.

Региональные компании открывают свои представительства в столице. По моим ощущениям, так продлится еще три года, потому что новые площадки, которые сейчас открываются под бизнес-центры, все выведены за пределы МКАД. Бизнес поймет, что такое расположение тоже удобно, и развязки, и метро, которые будут делаться за пределами Москвы, немного наладят ситуацию».

По оценкам Colliers International, средняя ставка люксовой недвижимости сейчас составляет около 25,5 тыс. руб. за квадратный метр в год. За первые девять месяцев этот показатель сократился на 2,5%. Например, в центральном деловом районе средняя ставка аренды сократилась на 4%. Но причина не в реальном снижении ставок аренды, говорят консультанты. Просто с рынка ушел большой объем качественных и дорогих зданий.

Проблемы возникают только у арендаторов, которым нужны большие помещения, отмечает руководитель отдела исследований по Восточной Европе Cushman & Wakefield Денис Соколов: «Сейчас крупным арендатором очень сложно снять большие блоки, например на 10-20 тыс. кв. м – таких предложений на рынке единицы. В то же время у маленьких арендаторов, которым нужно 500-1000 кв. м, вариантов достаточно много. Всего в классе “А” сегодня свободно около 300-400 тыс. кв. м. Это достаточно хороший показатель.

Связано это с тем, что после того, как арендные ставки упали, стали меньше строить.

Бизнес-модель складывается с большим трудом. Поэтому крупные компании сейчас идут на то, чтобы строить свои здания или строить под заказ. Арендные ставки в среднем по рынку в районе 15 тыс. руб. за кв. м в год. В классе “А” – 20-24 тыс. руб.»

По прогнозам агентства недвижимости Knight Frank, ситуация немного улучшится к концу этого года. Тогда выйдут на рынок новые здания. За счет этого доля пустующих помещений вырастет практически до 8%.

Юлия Жданова