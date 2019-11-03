Глава Ингушетии назвал большой утратой гибель главы Центра «Э» и его брата

Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил соболезнования родным и близким начальника Центра по противодействию экстремизму регионального МВД Ибрагима Эльджаркиева и его родного брата Абдулахмеда. Их застрелили вчера, 2 ноября, в Москве. По мнению господина Калиматова, их гибель — большая утрата для ингушского народа.

«Уверен, мы все будем хранить светлую память об Ибрагиме, как о настоящем офицере, непримиримым борце с преступностью, защитнике мира и безопасности в регионе»,— сказал глава Ингушетии. Он также сообщил, что Абдулахмед Эльджаркиев работал врачом в одной из клиник Москвы.

Господин Калиматов не сомневается, что руководство МВД России приложит максимум усилий, чтобы раскрыть преступления, а их коллеги из Ингушетии «окажут для этого необходимую помощь».

Напомним, уголовное дело об убийстве двух человек в Москве передано в центральный аппарат Следственного комитета России. В СКР сегодня, 3 ноября, сообщили, что серьезно продвинулись в работе по раскрытию преступления.

Подробнее о происшествии и его расследовании читайте в публикации “Ъ” «От кровного до служебного».