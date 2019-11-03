СМИ: Трамп хотел заполучить переписку демократов во время предвыборной кампании

Действующий президент США Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании в 2016 году обсуждал с сотрудниками своего штаба, как получить электронную переписку Национального комитета Демократической партии (НКДП) США, которая была тогда у WikiLeaks. Заинтересованность, в частности, выразили сын президента Дональд Трамп-младший, его бывший помощник по нацбезопасности Майкл Флинн, старший советник Джаред Кушнер, экс-глава предвыборного штаба Пол Манафорт, бывший сотрудник штаба Кори Левандовски, бывший гепрокурор Джефф Сешнс и замминистра сельского хозяйства по исследованиям, образованию и экономике Сэм Кловис, сообщает CNN со ссылкой на материалы расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о приписываемом России вмешательстве в американские выборы.

«Гейтс вспомнил один перелет во время кампании, во время которого кандидат Трамп сказал: "получите электронные письма". Флинн сказал, что он может использовать свои разведывательные источники для получения электронных писем»,— говорится в кратком изложении интервью бывшего зампредседателя кампании Дональда Трампа Рика Гейтса. У господина Флинна, по данным следователей, было больше всех контактов в России, и он был в лучшем положении, чтобы запросить электронные письма.

Напомним, в мае 2017 года США начали расследование предполагаемого «российского вмешательства» в выборы 2016 года, дело курировал спецпрокурор Роберт Мюллер. В марте 2019 года следствие объявило, что в ходе разбирательства были выявлены многочисленные попытки представителей России вмешаться на предвыборную гонку в США, однако заявить о сговоре между Дональдом Трампом и Россией нельзя из-за недостаточного количества улик.

Подробнее об итогах «российского дела» — в материале “Ъ” «Прокурор выступил с последним словом».