МЧС предупредило москвичей об усилении ветра

МЧС предупредило жителей столичного региона об усилении ветра порывами до 17 м/с. В ведомстве порекомендовали не укрываться и не парковать автомобили под деревьями и шаткими конструкциями. О неблагоприятных погодных условиях также предупредил ЦОДД в Twitter, призвав москвичей сообщать о сломанных дорожных знаках и светофорах.

Погода плохая и оч. сильный ветер до 17 м/с. В такой день конечно лучше под пледиком, тем более, выходной. Но если вдруг вам куда-то нужно, не паркуйтесь под деревьями, заборами и большими рекламами. Да, и о сломанных знаках и светофорах нужно сообщать сюда: 3210. pic.twitter.com/hebyhlRBGa — ЦОДД (@gucodd) 3 ноября 2019 г.

Кроме того, Гидрометцентр объявил о «желтом» уровне погодной опасности на территории Москвы и Московской области. Предупреждение действует из-за ветра, который сохранится до 12:00 5 ноября. Вместе с тем, температура воздуха в столице 3 октября поднимется до четырех градусов тепла, что выше среднего многолетнего значения, которое находится на уровне +1,2.

Ранее стало известно, что к 4 ноября в Москву вернется тепло. В пятницу руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд также сообщил, что наступающая зима будет не очень холодной. Он пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом — из-за этого прогнозируемые метеоусловия называют «розовой зимой».

О том, какая погода ожидается в Москве на следующей неделе, читайте в материале “Ъ FM” «Атлантическое тепло сменит морозы».