Синоптики пообещали россиянам теплую зиму

Наступающая зима будет не очень холодной, сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура будет на уровне нормы или чуть выше, передает «РИА Новости».

Роман Вильфанд пояснил, что в этом году синоптики ожидают небольших положительных аномалий, которые принято отмечать на карте долгосрочного прогноза розовым цветом. С прогнозом можно ознакомиться на сайте Гидрометцентра.

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