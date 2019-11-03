Райффайзенбанк: самая доступная ипотека в России на Урале

Наиболее благоприятные условия для покупки квартиры в ипотеку сложились в Уральском федеральном округе благодаря соотношению средней зарплаты и ежемесячных платежей — там он составляет в среднем 42% от зарплаты, сообщает ТАСС со ссылкой исследование Райффайзенбанка. В тройку регионов-лидеров также вошли Центральная Россия и Сибирь.

В исследовании использовались данные банка о количестве, сроке погашения и ежемесячных платежах по ипотечным кредитам за период с 1 января 2018 года до начала октября 2019 года, а также данные Росстата о средней зарплате в 2019 году и средней цене квадратного метра жилья на первичном и вторичном рынках недвижимости за 2018–2019 годы.

В Москве и на Юге России заемщики ежемесячно тратят на обслуживание кредита около 60% зарплаты. «Внутри регионов есть свои лидеры по доступности и недоступности жилья с точки зрения цены и дохода. Легче всего в этом смысле приходится жителям Сургута, Миасса и Сыктывкара — заработные платы на севере традиционно выше, а цены на жилье не самые высокие по России. Дороже всего относительно средних зарплат жилье будет стоит жителям подмосковных Химок, Сочи и Калининграда. Москва оказалась примерно в середине рейтинга: средний ежемесячный платеж в городе — 50,6 тыс. руб., что составляет чуть больше половины средней зарплаты»,— отмечается в исследовании.

Напомним, в сентябре на рынке ипотеки было установлено сразу несколько рекордов. Согласно данным Банка России, количество и объем кредитов на покупку жилья, выданных за месяц 30 крупнейшими банками, оказались самыми высокими с начала года.

Подробности — в материале “Ъ” «Ипотека побила четыре рекорда».