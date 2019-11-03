Сальвадор высылает дипломатов Венесуэлы

Сальвадор высылает всех венесуэльских дипломатов, им предоставлено 48 часов, чтобы покинуть страну, сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства. Руководство государства объяснило свою позицию тем, что не признает легитимность президента Венесуэлы Николаса Мадуро и считает лидера оппозиции Хуана Гуайдо исполняющим обязанности главы государства.

Напомним, в январе 2019 года в Венесуэле произошел политический кризис. Венесуэльский оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, несколько стран Латинской Америки и большинство стран Европы. Россия, Китай, Турция и Куба считают легитимным президентом действующего лидера страны Николаса Мадуро. В конце сентября президент России Владимир Путин сообщил, что Москва инвестировала в венесуэльскую экономику около $4 млрд.

О том, как Владимир Путин пообещал дополнительную поддержку Николасу Мадуро, читайте в материале “Ъ” «У каждого своя Венесуэла».