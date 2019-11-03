Боттас из Mercedes выиграл квалификацию Гран-при США «Формулы-1»

Финский пилот Валттери Боттас из команды Mercedes показал лучшее время в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» — Гран-при США. Он показал время 1 минуту 32,029 секунды.

Вторым стал немецкий гонщик Ferrari Себастьян Феттель (+0,012). Третье место занял голландец Макс Ферстаппен из Red Bull (+0,067). Британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, от которого ждут шестой победы, будет стартовать с пятого места (+0,292).

Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят стал 13-м (+1,960). Гран-при США пройдет в воскресенье, 3 ноября.

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