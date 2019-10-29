Гонка без преследования

Льюис Хэмилтон, сумевший благодаря блестяще выстроенной тактике победить на воскресном Гран-при Мексики, уже может считать себя шестикратным чемпионом мира. Для завоевания титула ему можно даже не выходить на старт. Достаточно, чтобы его партнер по Mercedes Валттери Боттас не выиграл следующий этап, который состоится в ближайшее воскресенье в Остине. Так что Хэмилтон уже может думать о следующем сезоне, по итогам которого, как полагают специалисты, он сумеет повторить «неповторимый» рекорд Михаэля Шумахера, семь раз становившегося чемпионом мира.

У обслуживающего персонала команды Mercedes ближе к концу сезону раз за разом наверняка возникает одна и та же проблема: когда и где устраивать праздник в честь очередного титула Льюиса Хэмилтона. С 2014 года, когда он в первый раз стал чемпионом мира за рулем Mercedes (это был уже второй титул Хэмилтона, а впервые он выиграл чемпионат в 2008 году, когда выступал за McLaren), британский гонщик чаще всего снимал все вопросы еще до финальной гонки сезона. Так, в 2015-м он оформил титул за три этапа до конца, в 2017-м и 2018-м — за два. Причем Хэмилтон не всегда пользовался первой же возможностью поставить точку, стараясь действовать в первую очередь надежно. А потому заказанное шампанское не раз приходилось класть обратно в холодильник. До более подходящего случая.

Нынешний сезон не стал исключением. Хэмилтон блестяще провел чемпионат, успев уже к августовскому перерыву выиграть восемь гонок и добиться настолько комфортного отрыва от преследователей, что оставшиеся этапы мог бы проехать в прогулочном режиме. Даже тогда его, скорее всего, догнать в общем зачете никто бы не сумел. В итоге к Гран-при Мексики британец подошел с реальнейшими шансами на то, чтобы снова стать чемпионом за три гонки до финиша. В моменте они чуть было померкли, поскольку Хэмилтону пришлось стартовать только третьим, пустив вперед гонщиков Ferrari Шарля Леклера и Себастьяна Феттеля. Но гонка показала, что и это для Хэмилтона не проблема. Он выиграл. При этом Mercedes нельзя было назвать быстрейшей машиной уикенда. Однако не только чистая скорость позволяет решать вопросы, но и умение подобрать правильную тактику. В Mercedes именно это и сделали. В Ferrari с задачей не справились и довольствовались вторым и четвертым местами.

Между Феттелем и Леклером вклинился Валттери Боттас. И именно это отсрочило праздник Хэмилтона. Ведь откатись финн — а он единственный, кто сохраняет математические шансы обойти Хэмилтона,— хотя бы на пятое место, его старший партнер по команде стал бы чемпионом мира уже в Мексике. В другой ситуации боссы Mercedes наверняка просто скомандовали бы ему притормозить. Но запас прочности у Хэмилтона таков, что в этом просто не было необходимости. Ведь чемпионом он станет — это практически неизбежно — в ближайшее воскресенье на Гран-при США, который пройдет в Остине. Хэмилтону даже необязательно участвовать в американской гонке. Боттаса он опережает на 74 очка. Максимально доступное количество очков в оставшихся трех этапах составляет 78. То есть финну, чтобы отсрочить чемпионство Хэмилтона, недостаточно выиграть в Остине (победа дает 25 очков). Ему нужно сделать это с дающим дополнительный балл быстрейшим кругом. В противном случае отрыв Хэмилтона составит 53 очка. А их за две гонки уже никак не отыграть.

Но Хэмилтон, конечно же, отсиживаться в окопах не станет. Гран-при США он сам называет одним из самых своих любимых. В Остине он побеждал пять раз (всего автодром Circuit of the Americas принимал этап «Формулы-1» семь раз) и не прочь выиграть снова. «Я действительно очень люблю гонки и нисколько не расстроился, что не стал чемпионом в Мексике. Подожду. Ведь каждая гонка для меня в радость»,— заверил Хэмилтон, которому, раз уж с чемпионатом этого года все уже ясно, впору подумать о следующем сезоне. А он будет для него очень важным. Возможно, именно чемпионат 2020 года будут вспоминать как главный в карьере британца. Ведь еще один титул позволит Хэмилтону повторить «неповторимый» рекорд Михаэля Шумахера, семь раз становившегося чемпионом мира. И многие специалисты полагают, что Хэмилтону нужно использовать свой шанс именно в 2020 году. Например, Фелипе Масса, у которого в 2008 году именно Хэмилтон увел из-под носа чемпионский титул, отметил, что британец, с какой стороны его ни оценивай, просто идеальный гонщик. «Он может как минимум повторить рекорд Шумахера»,— уверен бразилец. Однако Масса напомнил, что уже в 2021 году «Формулу-1» ждут серьезные изменения в техническом регламенте. Они коснутся и аэродинамики машин, и колес, которыми их оснащают (вместо 13-дюймовых планируется внедрить 18-дюймовые). Да и вообще регламент планируется сделать значительно жестче, что сделает машины еще более похожими друг на друга, чем сейчас. А такие изменения нередко приводят к тому, что команда, еще вчера обладавшая сильнейшими машинами, откатывается назад. Именно это случилось с Red Bull, за рулем которой Себастьян Феттель не знал себе равных с 2010 по 2013 год. Но уже в 2014-м, когда команды перешли на новые силовые установки, от былого доминирования Red Bull не осталось и следа.

Александр Петров