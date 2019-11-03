Загрязнения моря после взрыва на танкере в порту Находки не произошло

Загрязнения моря в порту Находка, где в результате хлопка газа на танкере «Залив Америка» погибли три человека, нет, сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное агентство морского и речного транспорта. По словам представителя ведомства, из поврежденного танка разлива нефтепродуктов в результате происшествия не произошло.

«Вода поступала в танк номер 5, который был поврежден, но она, судя по всему, поступала из соседней балластной цистерны. Извне ничего не поступало, и, соответственно, вовне ничего с судна не попало»,— сказал он.

По версии следствия, утром в заливе Находка возле мыса Астафева на танкере «произошел хлопок газовоздушной смести». В результате взрыва погибли три человека, один из них утонул, его тело пока не найдено. Личности погибших установлены — это старший помощник и два матроса. Следственное управление отметило, что возгорания не было. Угрозы затопления судну нет, оно было отбуксировано к берегу.